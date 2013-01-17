Довибори до Львівської обласної ради 27 січня не відбудуться



Львів. 17 січня. УНІАН. Довибори у семи округах до Львівської обласної ради не відбудуться у призначений термін, 27 січня 2013 року, через відсутність фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 17 січня, під час прес-конференції заявив голова Львівської обласної територіальної виборчої комісії Микола Щур.

«Довибори до Львівської обласної ради, призначені на 27 січня 2013 року, не відбудуться. Вони зірвані через відсутність фінансування. І я ще до цього часу не почув відповіді на питання про те, чи готова Львівська облдержадміністрація та Львівська облрада фінансувати їх проведення у майбутньому», – зазначив М.Щур.

Він також повідомив, що Львівська обласна виборча комісія підготувала адміністративний позов до суду, яким просить визнати протиправною бездіяльність Львівської ОДА щодо прийняття рішення про фінансування довиборів і зобов’язати Львівську ОДА прийняти рішення про їх фінансування.

«Ми хочемо, щоб суд дав роз’яснення, хто і як мав би виділити кошти на проміжні довибори до Львівської обласної ради. Відповідачем у позові є Львівська облдержадміністрація. Зараз ми змушені констатувати, що довибори до облради є практично зірвані. За календарним планом ще вчора, 16 січня, мали друкувати бюлетені», - розповів М.Щур.

Він зауважив, що невідомо, чи буде забезпечене належне фінансування, якщо 27 січня довибори будуть визнані такими, що не відбулися і будуть призначені нові.

У свою чергу голова бюджетної комісії Львівської облради Ярослав Качмарик наголосив, що облрада виступає за проведення виборів, але ці вибори повинні бути проведені якісно. Зокрема, він вважає, що вибори мають проводитись за кошти держбюджету, а вишукувати кошти з інших програм й фінансувати вибори в урізаному вигляді не варто, бо це призведе до низки супутніх проблем.

Як повідомляв УНІАН, Львівська обласна територіальна виборча комісія 3 грудня, прийняла рішення про проведення довиборів до Львівської обласної ради в неділю 27 січня 2013 року у семи мажоритарних округах Львівщини, депутати від яких були обрані до парламенту. Відповідно до закону «Про вибори», проміжні місцеві вибори проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

16 січня голова Львівської обласної ради Петро Колодій звернувся до керівництва країни з проханням профінансувати проміжні місцеві вибори у Львівській області за кошти державного бюджету. Так він просить внести зміни до абзацу 2 ч. 1 ст. 60, ч. 2 ст. 65 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в частині проведення проміжних місцевих виборів за рахунок коштів державного бюджету та профінансувати проміжні місцеві вибори у Львівській області за кошти державного бюджету.

Своє прохання він аргументував тим, що обласний бюджет Львівської області за підсумками 2012 року був недовиконаний на суму понад 30 млн грн, і близько 7 млн грн, які за підрахунками Львівської обласної виборчої комісії необхідні на проміжні вибори, з коштів обласного бюджету виділити неможливо.