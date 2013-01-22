Водій маршрутки спричинив зіткнення двох пасажирських автобусів

Львів. 22 січня. УНІАН. На Львівщині сьогодні, 22 січня, близько 7.45, у Городоцькому районі на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Кудрява водій маршрутного таксі, випустивши колесо під час його заміни, спричинив дорожньо-транспортну пригоду в яку потрапили два пасажирські автобуси з людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, „за попередньою інформацією, водій маршрутки «Львів-Задністряни» зупинив автобус на узбіччі дороги, щоб провести заміну пошкодженого колеса. Однак, не втримав колесо і воно викотилось на проїжджу частину дороги. У цей час поруч проїжджав пасажирський автобус сполученням «Львів-Дрогобич», що прямував до обласного центру. Водій цього транспортного засобу скоїв наїзд на колесо, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із рейсовим автобусом «Еталон», який повертався зі Львова та їхав у село Погірці. Після зіткнення водій «Еталону» з’їхав у кювет. За попередніми даними, у результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група”, - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. У двох пасажирських автобусах, які потрапили в ДТП, були пасажири, однак їх кількість наразі встановлюється.