Глава канцелярії Президента Польщі відвідає Львів 27 січня

Варшава. 22 січня. УНІАН. Глава канцелярії Президента Польщі Яцек Міхаловський в найближчу неділю, 27 січня, відвідає Львів для участі в урочистих заходах з нагоди 150-ї річниці Січневого повстання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Польщі.

Згідно з програмою візиту, Я.Міхаловський візьме участь в Службі Божій у Львівській архікатедрі, в урочистостях з покладання вінків на Личаківському цвинтарі, а також зустрінеться з представниками польської діаспори.

Довідка УНІАН. Січневе повстання є найбільшим національно-визвольним спротивом в польській історії. Воно розпочалося 22 січня 1863 року у тодішньому Польському Королівстві проти гніту Російської імперії, в яку тоді входила Польська держава.

Росіяни придушили повстання восени 1864 року.