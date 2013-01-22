У Львові відзначають День Соборності

Львів. 22 січня. УНІАН. У Львові сьогодні, 22 січня, пройшли урочисті заходи з нагоди Дня Соборності та Свободи України, 94-ї річниці проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолич, перший заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак та заступник міського голови Львова Василь Косів поклали квіти до Меморіалу воїнам УГА та до могили Президента Національної Ради ЗУНР Є.Петрушевича на Личаківському цвинтарі. Також керівництво області і міста поклало квіти до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям на Янівському кладовищі та до пам’ятника Степанові Бандері.

«Це величне свято ще раз нагадує про згуртування нашого народу. Злука ЗУНР та УНР показала, що сила нації тільки в єдності , тому всі перешкоди, які стоять перед нами, ми повинні вирішувати спільно», – зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Б.Матолич.

Сьогодні, о 17.00, на площі біля пам’ятника Т.Шевченку в центрі Львова розпочнеться віче громадських організацій Львівщини з нагоди річниці проголошення Акта злуки.

Вчора, 21 січня, увечері, у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької пройшла урочиста Академія з нагоди свята.

Довідка УНІАН. Акт возз`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки (Акт злуки) всіх українських земель було проголошено на Софіївській площі у Києві 22 січня 1919 року. Офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999 року.

30 грудня 2011 року Президент Віктор Янукович своїм указом встановив, що 22 січня держава відзначатиме День Соборності та Свободи України, об’єднавши традиційний День Соборності та День Свободи, який із 2005 року відзначався 22 листопада, у день початку Помаранчевої революції.