У Львові відкрилась громадська приймальня міністра оборони України

Київ. 5 лютого. УНІАН. У Донецьку, Львові, Чернігові, Києві і Севастополі та гарнізонах відкрились Регіональні громадські приймальні міністра оборони України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

«Створення Регіональних громадських приймалень міністра оборони України неодмінно сприятиме вчасному та публічному реагуванню оборонного відомства як органу виконавчої влади на ініціативи та звернення громадськості, а також розв’язанню нагальних проблем військовослужбовців, членів їхніх родин, ветеранів безпосередньо на місцях, – переконаний заступник міністра оборони – керівник апарату Володимир Можаровський.

Діяльність приймалень координуватимуть військові комісари та їх помічники з правової роботи Донецького, Львівського і Чернігівського обласних та Київського і Севастопольського міських військових комісаріатів разом з представниками громадських організацій.

В подальшому планується відкрити Регіональні приймальні міністра оборони України в інших областях України.