Завтра до Києва повернеться 30-градусна спека

З четверга, 20 серпня, у Києві стане спекотніше. Після нетривалого похолодання температура в столиці знову підніметься до "тридцяток". Про це повідомляє "Погода УНІАН".
Вночі очікується +15°...+16°, а вдень повітря в столиці прогріється до +28°...+30°. Буде ясно, сухо і практично безхмарно, лише в області можливі локальні та короткочасні дощі.
Очікується вітер 7–12 м/с. Атмосферний тиск 744–746 мм ртутного стовпа.
Погода 20 серпня
У Львові в четвер буде ясно. Вночі +17°, вдень +29°.
У Луцьку буде мінлива хмарність, вночі +16°, вдень +29°, можливий дощ.
У Рівному завтра буде мінлива хмарність, вночі +17°, вдень +29°, можливий дощ.
У Тернополі 20 серпня вночі +16°, вдень +30°, ясно.
У Хмельницькому протягом дня буде ясно, вночі +15°, вдень +29°.
В Івано-Франківську буде мінлива хмарність, вночі +15°, вдень +30°.
В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +19°, вдень буде +32°, ясно.
У Чернівцях у четвер – ясно, вночі +17°, вдень +33°.
У Вінниці завтра буде +16°...+29°, ясно.
У Житомирі в четвер вночі +16°, вдень +29°, ясно.
У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +14°...+28°, мінлива хмарність.
У Черкасах завтра вночі +15°, вдень +29°, ясно.
У Кропивницькому температура вночі становитиме +15°, вдень +30°, ясно.
У Полтаві – ясно, температура повітря +15°...+28°.
В Одесі 20 серпня – мінлива хмарність, температура вночі +21°, вдень +26°.
У Херсоні в четвер вночі буде +17°, вдень +29°, ясно.
У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +18°, вдень +28°.
У Запоріжжі температура вночі +15°, вдень +27°, ясно.
У Сумах завтра температура повітря вночі становитиме +13°, а вдень +26°, ясно.
У Харкові – ясно, температура вночі +14°, вдень +27°.
У Дніпрі температура вночі становитиме +15°, вдень +27°, ясно.
У Сімферополі в четвер буде ясно, +14°...+28°.
У Краматорську завтра буде ясно, температура вночі +11°, вдень +28°.
У Сєвєродонецьку – ясно, температура вночі +13°, вдень +28°.