Завтра до Києва повернеться 30-градусна спека

20 серпня в столиці опадів не передбачається.

З четверга, 20 серпня, у Києві стане спекотніше. Після нетривалого похолодання температура в столиці знову підніметься до "тридцяток". Про це повідомляє "Погода УНІАН".

Вночі очікується +15°...+16°, а вдень повітря в столиці прогріється до +28°...+30°. Буде ясно, сухо і практично безхмарно, лише в області можливі локальні та короткочасні дощі.

Очікується вітер 7–12 м/с. Атмосферний тиск 744–746 мм ртутного стовпа.

Відео дня

У Львові в четвер буде ясно. Вночі +17°, вдень +29°.

У Луцьку буде мінлива хмарність, вночі +16°, вдень +29°, можливий дощ.

У Рівному завтра буде мінлива хмарність, вночі +17°, вдень +29°, можливий дощ.

У Тернополі 20 серпня вночі +16°, вдень +30°, ясно.

У Хмельницькому протягом дня буде ясно, вночі +15°, вдень +29°.

В Івано-Франківську буде мінлива хмарність, вночі +15°, вдень +30°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +19°, вдень буде +32°, ясно.

У Чернівцях у четвер – ясно, вночі +17°, вдень +33°.

У Вінниці завтра буде +16°...+29°, ясно.

У Житомирі в четвер вночі +16°, вдень +29°, ясно.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +14°...+28°, мінлива хмарність.

У Черкасах завтра вночі +15°, вдень +29°, ясно.

У Кропивницькому температура вночі становитиме +15°, вдень +30°, ясно.

У Полтаві – ясно, температура повітря +15°...+28°.

В Одесі 20 серпня – мінлива хмарність, температура вночі +21°, вдень +26°.

У Херсоні в четвер вночі буде +17°, вдень +29°, ясно.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +18°, вдень +28°.

У Запоріжжі температура вночі +15°, вдень +27°, ясно.

У Сумах завтра температура повітря вночі становитиме +13°, а вдень +26°, ясно.

У Харкові – ясно, температура вночі +14°, вдень +27°.

У Дніпрі температура вночі становитиме +15°, вдень +27°, ясно.

У Сімферополі в четвер буде ясно, +14°...+28°.

У Краматорську завтра буде ясно, температура вночі +11°, вдень +28°.

У Сєвєродонецьку – ясно, температура вночі +13°, вдень +28°.

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