2020 рік став найтеплішим роком в Європі за всю історію спостережень.
Про це повідомляє Sky News.
Згідно з доповіддю про стан клімату в Європі, рівень парникових газів знаходиться на найвищому рівні за останні 18 років.
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Концентрації CO2 і CH4 зросли на 0,6% і майже 0,8% відповідно, досягнувши максимальних річних рівнів, принаймні, з 2003 року, коли почалися супутникові спостереження.
Останні шість років також стали найтеплішими за всю історію спостережень.
Річна температура в Європі в 2020 році перевищила рекордну на 0,4 °C.
Також минулого року було зафіксовано найбільшу кількість сонячних годин у Європі з моменту початку супутникових спостережень у 1983 році.
А зима була на 3,4 °C тепліша середнього і стала найтеплішою за всю історію спостережень, як і осінь.
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