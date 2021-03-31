Аномальна посуха в Анголі у сезон дощів: в ООН б'ють на сполох
Від посухи страждають врожаї і домашня худоба, а також мільйони людей, що живуть у південно-західних провінціях.
В Анголі наростає гостра нестача харчів та голод, оскільки країна охоплена найсильнішою посухою за майже чотири десятиліття.
Про це застерігає Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), передає The Watchers.
Пече у носі та очах: у Непалі-рекордне забруднення повітря (фоторепортаж)
Сезону дощів в Анголі, який зазвичай триває з листопада по квітень, перешкоджає аномальна посуха, від якої страждають врожаї і домашня худоба, а також мільйони людей, що живуть в південно-західних провінціях.
Так, з грудня 2020 року в країні спостерігаються епізоди посухи, при цьому кількість опадів у п'яти провінціях нижче середнього.
За даними WFP, в найближчі місяці ситуація не зміниться.
"Ситуація, що склалася, викликає міграцію сімей з найбільш постраждалих районів в інші провінції і через кордон в Намібію", - повідомляє організація.
Три роки посухи на Мадагаскарі
Близько половини населення південного Мадагаскару (1,5 мільйони осіб) страждає від голоду, викликаного посухою. Три роки посухи знищили урожай і ускладнили доступ до продовольства.
"Голод і недоїдання, які ми спостерігаємо, є результатом трьох років неврожаїв", - сказав Муміні Уедраого, представник організації на Мадагаскарі.
Він стверджує, що люди змушені продавати велику рогату худобу, сільськогосподарські інструменти і навіть кухонне приладдя, щоб вижити.
"Ситуація на півдні вимагає термінового реагування. Людям нічого їсти, і ми повинні підтримати їх, поки не стало занадто пізно, але для цього зараз необхідна термінова підтримка з боку донорів", - додав Уедраого.
Поточні ресурси можуть допомогти тільки 500000 осіб до грудня, тому організація звернулася за 37,5 мільйонами доларів для швидкого розширення своїх можливостей допомоги.
- Вінниця+10°... +6°
- Дніпро+11°... +2°
- Донецьк+13°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запоріжжя+11°... 0°
- Івано-Франківськ+16°... +7°
- Київ+12°... +8°
- Кропивницький+12°... +1°
- Луганськ+13°... -1°
- Луцьк+18°... +5°
- Львів+16°... +6°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+10°... +2°
- Полтава+10°... +3°
- Рівне+16°... +6°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми+8°... +5°
- Тернопіль+15°... +6°
- Харків+11°... +3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницький+12°... +6°
- Черкаси+12°... +5°
- Чернігів+10°... +6°
- Чернівці+14°... +7°