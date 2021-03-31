Аномальна посуха в Анголі у сезон дощів: в ООН б'ють на сполох

Від посухи страждають врожаї і домашня худоба, а також мільйони людей, що живуть у південно-західних провінціях.

Посуха в Анголі по районах / Twitter / @AlexandraBilak

В Анголі наростає гостра нестача харчів та голод, оскільки країна охоплена найсильнішою посухою за майже чотири десятиліття.

Про це застерігає Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), передає The Watchers.

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Сезону дощів в Анголі, який зазвичай триває з листопада по квітень, перешкоджає аномальна посуха, від якої страждають врожаї і домашня худоба, а також мільйони людей, що живуть в південно-західних провінціях.

Так, з грудня 2020 року в країні спостерігаються епізоди посухи, при цьому кількість опадів у п'яти провінціях нижче середнього.

За даними WFP, в найближчі місяці ситуація не зміниться.

"Ситуація, що склалася, викликає міграцію сімей з найбільш постраждалих районів в інші провінції і через кордон в Намібію", - повідомляє організація.

Три роки посухи на Мадагаскарі

Близько половини населення південного Мадагаскару (1,5 мільйони осіб) страждає від голоду, викликаного посухою. Три роки посухи знищили урожай і ускладнили доступ до продовольства.

"Голод і недоїдання, які ми спостерігаємо, є результатом трьох років неврожаїв", - сказав Муміні Уедраого, представник організації на Мадагаскарі.

Він стверджує, що люди змушені продавати велику рогату худобу, сільськогосподарські інструменти і навіть кухонне приладдя, щоб вижити.

"Ситуація на півдні вимагає термінового реагування. Людям нічого їсти, і ми повинні підтримати їх, поки не стало занадто пізно, але для цього зараз необхідна термінова підтримка з боку донорів", - додав Уедраого.

Поточні ресурси можуть допомогти тільки 500000 осіб до грудня, тому організація звернулася за 37,5 мільйонами доларів для швидкого розширення своїх можливостей допомоги.