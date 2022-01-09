Останні шість років були найспекотнішими за всю історію спостережень.

У 2021 році в усьому світі було зафіксовано понад 400 температурних рекордів.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що такі дані опублікував метеоролог Максиміліано Еррера, який відстежує екстремальні погодні умови по всьому світу і щорічно публікує список рекордів, побитих у попередньому році. Він збирає дані про погоду понад 30 років, і в цьому році більше як 400 метеостанцій по всьому світу зафіксували найвищі температурні рекорди.

Еррера, як і багато інших кліматологів і метеорологів, які уважно стежать за цими питаннями, вважає, що 2021 рік, ймовірно, не виявиться найгарячішим роком в історії. Швидше за все, він увійде в п'ятірку або шістку лідерів, продовживши довгостроковий висхідний тренд. Останні шість років були найспекотнішими за всю історію спостережень.

За інформацією Еррери, десять країн - Оман, ОАЕ, Канада, США, Марокко, Туреччина, Тайвань, Італія, Туніс і Домініка - побили або повторили свій національний рекорд, 107 країн побили свій місячний рекорд високої температури, а п'ять побили свій місячний рекорд низької температури. У США червень 2021 року був визнаний найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

Читайте такожТокіо вперше за 4 роки засипало снігом: постраждали десятки людей (фоторепортаж)Також було встановлено кілька континентальних і планетарних рекордів: в Африці були найтепліші червень і вересень. Серпень приніс +48,8°C в Сіракузах (Італія) - найвищу температуру, будь-коли зареєстровану в Європі. У липні у Фернас-Крік у Долині Смерті в США було +54,4°C - найвища достовірно зареєстрована температура на Землі.

Метеоролог Скотт Дункан, який збирає дані про погоду у світі, вказав на літні хвилі тепла в Європі, які побили рекорди в низці країн і супроводжувалися лісовими пожежами по всьому Середземномор'ю. Їм передували жаркий березень, різке похолодання на початку квітня, яке "було катастрофічним для багатьох сільськогосподарських підприємств Франції", а потім липневі повені. Він також звернув увагу на спеку на Алясці в грудні, коли низку рекордів було побито з великим відривом.

За даними китайського метеорологічного управління, Китай пережив найспекотніший рік за всю історію. Але справжній шок викликав дощ, який обрушився на центральну провінцію Хенань: за три дні в цьому регіоні випало більше опадів, ніж зазвичай випадає за цілий рік.

Іншими ключовими незвичайними погодними явищами минулого року були сибірська спека влітку і сильні морози в Техасі в лютому. Загинуло майже 200 осіб, мільйони будинків залишилися без електрики, а наслідки призвели до гучних політичних скандалів.

Але ключовою подією 2021 року для метеорологічної та кліматологічної спільноти стала екстремальна хвиля тепла, що обрушилася на західне узбережжя США в червні/липні, яка створила тепловий купол і побила рекорди до 5°C в деяких місцях.

"Звичайно, 2021 рік був сповнений екстремальних подій. Але якщо мені потрібно назвати одне, я назву те, що вразило кожного кліматолога і метеоролога у світі", - зазначив метеоролог.

Еррера назвав цю подію "матір'ю всіх хвиль тепла".

Раніше УНІАН писав, як у Києві у зв'язку з аномально теплою погодою для початку січня практично повністю розтанув лід на річці Дніпро. За 5 днів поточного року в українській столиці зафіксували 4 температурних рекорди.

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