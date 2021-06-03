В результаті негоди близько 10 тисяч жителів залишилися без газопостачання.

Астрахань в Росії накрило пиловою бурею.

Очевидці активно знімали негоду на відео й ділилися ними в мережі.

Як повідомляють російські ЗМІ, буря прийшла з боку Калмикії в Астраханську область в результаті посилення вітрів.

В результаті бурі без газопостачання залишилися близько 10 тисяч жителів.

Це вже друга подібна буря в регіоні за останній час. Раніше негода вирувала в Астраханській області 19 травня.

Пилові бурі в Австралії

Як повідомляв УНІАН, сильні теплі вітри викликали пилові бурі, які 25 травня пронеслися по Південній Австралії. Бурі тривали два дні.

Влада радила людям з проблемами дихання й астмою залишатися вдома і звертатися за медичною допомогою, якщо їх стан погіршується.

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Автор: Катерина Лиманська