Вулиці перетворилися на річки, а двори на озера.

Негода вирувала під Києвом. Під удар стихії потрапили багатостраждальні міста Ірпінь, Гостомель та Буча.

Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

На оприлюднених кадрах видно, як вулиці міст перетворилися на річки та озера через сильну зливу.

"В Ірпені знову апокаліпсис. На цей раз – природний", - пишуть місцеві жителі.

Крім того, в місцевих Telegram-каналах опублікували відео, як в одному з житлових комплексів посеред коридору в будинку утворився "гейзер". Також у пошкоджених через війну квартирах вода залила кімнати.

У свою чергу Маркушин заявив, що комунальні служби вже ліквідовують наслідки негоди.

У Бучі ситуація виявилася ненабагато кращою. Там пересуватися можна було хіба що на човні.

Як раніше сообал УНІАН, у неділю, 7 серпня, у багатьох областях України очікувалося погіршення погоди. У зв'язку з цим оголосили штормове попередження.

За даними синоптиків, у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікувалися грози. При цьому в окремих районах очікувався град і шквали 15-20 м/с.

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