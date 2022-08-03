Відомості щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію будуть повідомлені додатково.

Через негоду сьогодні виїзд приватних авто на тимчасово окуповані території з Запоріжжя не відбудеться.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 3 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, російські окупанти без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні української держави.

2 вересня стало відомо, що із захопленого Енергодару неможлива евакуація у бік Запоріжжя, оскільки через сильний і тривалий дощ дорогі у Запорізькій області розмило.

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