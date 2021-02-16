Через сильні морози замерзло Балтійське море (фоторепортаж, відео)

Ця подія сталася вперше за багато років.

Через сильні холоди Балтійське море біля узбережжя польського курортного міста Мендзиздроє замерзло вперше за багато років.

Про це повідомляє Euronews.

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Берегова лінія з піщаним пляжем і водними далями перетворилася на арктичний пейзаж зі снігу і льоду. Білі поля простягаються на сотні метрів завширшки. Жителі сусідніх районів поспішають помилуватися зимовою екзотикою.

"Чудово, чудово, красиво. Ми приїжджаємо на море вже 25 років, але ще нічого подібного не бачили", - каже місцева мешканка.

Сильні снігопади у Греції

Цими вихідними на Грецію обрушився холодний фронт "Медея", який приніс з собою сильні снігопади.

На півночі Греції температура за ніч впала до -15, а і більшість поромних рейсів довелося скасувати через сильний вітер.

Автомагістраль між Афінами і Салоніками перекрили на добу через ожеледицю.

На Північних Спорадах сталося відключення електроенергії, тому що падаючі дерева порвали лінії електропередач.

Пік холоду буде у вівторок, тому влада закликала громадян обмежити пересування на цей час.