Через сильні морози замерзло Балтійське море (фоторепортаж, відео)

15:34, 16 лютого 2021
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Ця подія сталася вперше за багато років.

Через сильні холоди Балтійське море біля узбережжя польського курортного міста Мендзиздроє замерзло вперше за багато років.

Про це повідомляє Euronews.

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Берегова лінія з піщаним пляжем і водними далями перетворилася на арктичний пейзаж зі снігу і льоду. Білі поля простягаються на сотні метрів завширшки. Жителі сусідніх районів поспішають помилуватися зимовою екзотикою.

"Чудово, чудово, красиво. Ми приїжджаємо на море вже 25 років, але ще нічого подібного не бачили", - каже місцева мешканка.

Сильні снігопади у Греції

Цими вихідними на Грецію обрушився холодний фронт "Медея", який приніс з собою сильні снігопади.

На півночі Греції температура за ніч впала до -15, а і більшість поромних рейсів довелося скасувати через сильний вітер.

Автомагістраль між Афінами і Салоніками перекрили на добу через ожеледицю.

На Північних Спорадах сталося відключення електроенергії, тому що падаючі дерева порвали лінії електропередач.

Пік холоду буде у вівторок, тому влада закликала громадян обмежити пересування на цей час.

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Автор: УНІАН

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