Найбільше постраждали провінції Намюр и Валлонський Брабант.

В Бельгії через дощі знову фіксують масштабні повені. Через це вже стався селевий зсув. Найбільше постраждав південний франкомовний регіон Валлонія.

Про це повідомляє Deutsche Welle (DW).

Зазначається, що в цьому регіоні найбільше постраждали провінції Намюр та Валлонський Брабант.

Зокрема, в місті Дінан повінь змиває автомобілі та завдає іншої матеріальної шкоди.

В місті Намюр, в свою чергу, стався селевий зсув. Північна провінція Антверпен також стикається з проблемами, які спричинили дощі.

Читайте такожПожежа на полях: У Миколаївській області згоріло майже п'ять гектарів пшениці (фоторепортаж)Повені в Бельгії, які тривають майже весь липень, забрали вже як мінімум 36 життів. Найбільше від липневих повнів постраждала Німеччина, де загинули майже 200 людей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що руйнівні повені можуть почастішати. Дослідники змоделювали клімат у Європі до 2100 року.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Павло Степанець