До кінця цього століття шторми можуть стати в 14 разів більш поширеними на суші.

Катастрофічні повені, які цього літа панують у Європі, до 20100 року можуть почастішати в 14 разів внаслідок глобального потепління.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters. Вчені оцінили зміну повільних штормів за сценарієм, коли викиди вуглецю не скорочуються і продовжують зростати.

Комп’ютерні моделі з високою роздільною здатністю (2 км. - Ред.) допустили найгірший сценарій, згідно з яким шторми, що повільно рухаються, можуть стати в 14 разів більш поширеними на суші до кінця століття. Чим повільніше рухається шторм, тим більше дощу він викликає на невеликій ділянці і тим більший ризик серйозних повеней.

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Більш екстремальні зливи стали наслідком підвищення температури повітря, спричиненого кліматичною кризою, через що атмосфера може утримувати більше вологи.

Прогнозовані в новому дослідженні шторми пересуваються навіть повільніше, ніж ті, що накрили Німеччину, Нідерланди та інші країни минулого тижня, а отже, призведуть до ще більш екстремальних опадів та повеней.

"Моделювання дає уявлення про те, що може статися ще гірше", - сказав дослідник Абдулла Кахраман з університету Ньюкасла у Британії.

Вчені вважають, що швидке потепління Арктики може бути основною причиною зміни погодних систем через уповільнення сильних вітрів. Це явище вже пов'язують з руйнівною спекою в Росії й повенями в Пакистані. Дослідження показало, що найбільше збільшення кількості штормів над сушею було влітку.

"Це дослідження свідчить про те, що зміни до екстремальних штормів будуть значними та спричинять збільшення частоти руйнівних паводків у всій Європі. Це, поряд із поточними повенями в Європі, є сигналом до пробудження, який нам потрібен для створення вдосконалених систем попередження та управління в надзвичайних ситуаціях", - зазначила професор Хейлі Фаулер з університету Ньюкасла, передає ТСН.

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Автор: Ірина Погоріла