Завтра в Україні очікується приємний весняний день.

Завтра, 29 квітня, потепління в Україні набиратиме оберти.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найближчої ночі заморозки залишаться лише на ґрунті, на північному сході України - у повітрі.

Протягом дня температура повітря в більшості областей сягне +13°...+18°. Свіжіше - на Сумщині, морських узбережжях та у Карпатах.

"У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди - грози. Вітер очікується південного або південно-східного напрямків", - каже синоптик.

У Києві четвер буде із вітряним сонечком, без опадів. Нічні заморозки поступово відступатимуть. Вдень очікується +14°.

Прогноз погоди на Великдень

За попередніми прогнозами Наталки Діденко, і вночі, і вранці 2-го травня, на Великдень, на заході, півночі та у центрі очікуються зливи, поривчастий вітер, грози і температура повітря до +17°...+23°. А на сході та півдні - сонце і тепла погода.

У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18°.

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Автор: Олена Пилипчак