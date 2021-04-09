Діденко каже, що прогноз потребує уточнення.

Вихідними, 10-11 квітня, по всій Україні світитиме сонце, буде суха погода, вдень потеплішає до +12°+18°, а у неділю на заході до +20°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Попри це, синоптик наголосила, що ночі залишатимуться холодними, від -2° до +4°.

У столиці 10-11 квітня буде сонячно, сухо і тепло: у суботу +12°...+14°, у неділю +14°...+16°.

Діденко анонсувала наступну хвилю похолодання.

"У другій половині наступного тижня в західній частині України, на півночі та подекуди у центральних областях, тих, що західніше, знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг. Цей каверзний прогноз - попередній, потребуватиме уточнення", - заявила синоптик.

Прогноз погоди в Україні на Великдень і травневі свята

Погода на травневі свята і на Великдень, 2 травня, навряд чи буде по-весняному теплою. Черговий прохолодний період почнеться ще в кінці квітня.

"Помилка довгострокового прогнозу - плюс-мінус два дні. Але поки що видно, що весь тиждень до Великодня погода буде млява, з опадами. Опади незначні, але все одно вони не будуть створювати весняного настрою. Мабуть, в день Великодня температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - спрогнозувала завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Але відразу після Великодня погода порадує справжнім весняним теплом, продовжила синоптик. В цілому травень буде відносно прохолодним у порівнянні з попередніми роками.

"Тиждень після Великодня буде дуже хороший. Але травень теж піде не дуже активно. Він притискається до тих норм, які були в 1961-1990 роки", - уточнила вона.

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Автор: Олена Пилипчак