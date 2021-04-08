На Великдень очікується хмарна прохолодна погода.

Погода на травневі свята і на Великдень, 2 травня, навряд чи буде по-весняному теплою. Черговий прохолодний період почнеться ще в кінці квітня.

Про це повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає OBOZREVATEL.

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"Помилка довгострокового прогнозу - плюс-мінус два дні. Але поки що видно, що весь тиждень до Великодня погода буде млява, з опадами. Опади незначні, але все одно вони не будуть створювати весняного настрою. Мабуть, в день Великодня температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - спрогнозувала вона.

Але відразу після Великодня погода порадує справжнім весняним теплом, продовжила синоптик. В цілому травень буде відносно прохолодним у порівнянні з попередніми роками.

"Тиждень після Великодня буде дуже хороший. Але травень теж піде не дуже активно. Він притискається до тих норм, які були в 1961-1990 роки", - уточнила вона.

Нестійка весняна погода в Україні

Також Вазіра Мартазінова каже, що квітень і травень в Україні цього року будуть відрізнятися нестійкою погодою.

"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас-кожні 4-5 днів зміна погоди. Треба розуміти, що, якщо ви їдете кудись відпочивати у спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся в таку ж погоду",-зауважила вона.

За словами вченої, перелом в погоді вже стався - "і зима скінчилася, і весна почалася", але її нестійкість не дозволяє відчути, що весна повністю вступила в свої права.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вище, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, по ним можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж ті теплі дні в квітні", - повідомила вона.

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Автор: Олена Пилипчак