Серед загиблих є школярі, автобус яких змило потоком води.

Кілька днів у Східній Капській провінції Південної Африки йшли проливні дощі, снігопади та ураганний вітер. Унаслідок стихії загинули щонайменше 49 осіб, пише The Watchers.

Як повідомляється, біля міста Мтата затопило шкільний автобус. Унаслідок трагедії загинули шестеро старшокласників, водій і ще один дорослий. Трьом школярам вдалося врятуватися, ще 4 учні зникли безвісти.

За інформацією видання, повені зруйнували дороги, мости, пошкодили будинки, затопили цілі квартали. Сотні людей переселилися в тимчасові укриття.

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Серйозні руйнування зафіксовано на 58 школах і 20 лікарнях. Припинили роботу важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема водоочисна станція в Баттерворті. До півмільйона будинків залишилися без світла.

Як повідомляють, у деяких районах випало понад 50 см снігу, а пориви вітру сягали 100 км/год.

Шторм у Німеччині

Нагадаємо, на початку червня в Німеччині літак Ryanair потрапив у турбулентність через шторм "Тім". Він пронісся південними федеральними землями Баварія і Баден-Вюртемберг. Унаслідок інциденту дев'ятеро людей постраждали.

Загалом у постраждалих регіонах через шторм надійшло близько 90 викликів пожежників. На щастя, більше постраждалих не було.

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