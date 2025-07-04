Унаслідок стихії в провінції Ізмір уже загинули щонайменше двоє людей, три села було повністю знищено.

У провінції Ізмір на заході Туреччини, що є популярним туристичним регіоном, уже тиждень вирують масштабні лісові пожежі, які ніяк не вдається приборкати.

Як повідомляє Tagesschau, внаслідок стихії вже загинуло щонайменше двоє людей, три села було повністю знищено.

Наразі аварійні служби продовжують боротися з кількома лісовими пожежами в провінції.

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"Ситуація жахлива", – сказав мер міста Ізмір Джеміль Тугай.

Особливо сильно постраждав район Одеміш, оскільки туди важко дістатися через пожежі.

Тим часом, є надія для району Чешме, який особливо популярний серед відпочивальників – там пожежу вже взято під контроль, повідомив сьогодні вранці міністр лісового господарства Туреччини Ісмаїл Юмакли.

Пожежу в Чешме, імовірно, спричинила в середу, 2 липня, несправна лінія електропередачі, й вона швидко переросла у велике загоряння, яке поширилося на навколишні ліси. В інших випадках причина пожеж поки що незрозуміла.

Водночас у сусідній Греції ситуація потроху пом'якшується, принаймні, на даний момент.

Пекельна спека в Європі в липні 2025 року

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2025 року на багато країн Європи накотилася потужна хвиля тепла. Через дику спеку, яка в деяких районах досягала +46 градусів, на континенті за останній тиждень загинули щонайменше 9 осіб.

Особливо дісталося Греції та Туреччині, де крім високих температур розбушувалися потужні лісові пожежі. Зокрема, в Греції сильно постраждав острів Крит, який, як і Ізмір, омивається Егейським морем.

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