В одному з найбільш посушливих місць на Землі за день випало понад половина річної норми опадів.

В одному з найспекотніших і посушливих місць на Землі - Долині Смерті - сталася раптова повінь.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, повінь викликали екстремальні дощі. Такого не відбувалося з 2004 року. У Долині Смерті випало 3,7 см дощу. Це більше половини річної норми опадів в цьому самому посушливому місці Північної Америки.

За даними агентства, через повінь майже тисяча людей опинилися заблокованими в Національному парку Долина Смерті в Каліфорнії. Його довелося тимчасово закрити.

Потоки води затопили не тільки автомобілі відвідувачів, але також і деякі готельні номери.

Як повідомляється, раптові повені через мусонні дощі є природною частиною екології Долини Смерті і відбуваються майже щороку, постійно змінюючи драматичний ландшафт.

Повінь такого масштабу Востаннє спостерігалася майже 20 років тому - у серпні 2004 року. Тоді в результаті стихії загинули дві людини.

Нагадаємо, 16 серпня 2021 року в Національному парку Долина Смерті (штат Каліфорнія) дослідники зафіксували найвищу температуру в історії спостережень - +54,4 градуса за Цельсієм.

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