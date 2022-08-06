В одному з найспекотніших і посушливих місць на Землі - Долині Смерті - сталася раптова повінь.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, повінь викликали екстремальні дощі. Такого не відбувалося з 2004 року. У Долині Смерті випало 3,7 см дощу. Це більше половини річної норми опадів в цьому самому посушливому місці Північної Америки.
За даними агентства, через повінь майже тисяча людей опинилися заблокованими в Національному парку Долина Смерті в Каліфорнії. Його довелося тимчасово закрити.
Потоки води затопили не тільки автомобілі відвідувачів, але також і деякі готельні номери.
Як повідомляється, раптові повені через мусонні дощі є природною частиною екології Долини Смерті і відбуваються майже щороку, постійно змінюючи драматичний ландшафт.
Повінь такого масштабу Востаннє спостерігалася майже 20 років тому - у серпні 2004 року. Тоді в результаті стихії загинули дві людини.
Нагадаємо, 16 серпня 2021 року в Національному парку Долина Смерті (штат Каліфорнія) дослідники зафіксували найвищу температуру в історії спостережень - +54,4 градуса за Цельсієм.