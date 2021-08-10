Вже за 50 років клімат в Україні може суттєво зміниться: тропічні ночі стануть нормою, а сніжного покрову взагалі не буде.

Літо в Україні ставатиме гарячішим, зими теплітимуть, а снігу ставатиме все менше.

Такий прогноз для України дала кліматолог Світлана Краковська в інтерв'ю "Українській правді".

"Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами", - каже фахівець.

За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

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"Колись в нас таких ночей було декілька і лише в південних регіонах – Крим, узбережжя Чорного і Азовського морів. А наразі ми маємо їх і в Києві, і в Чернігові – декілька тижнів таких ночей на рік ми маємо абсолютно точно в останні роки", - розказала вона.

Краковська прогнозує, що тропічних ночей в Україні ставатиме все більше.

"У південному регіоні до середини сторіччя вони (тропічні ночі - УНІАН) триватимуть більше місяця, наприклад. До кінця сторіччя – це буде буквально все календарне літо", - попередила кліматолог.

Щодо зим, то в Україні буде зменшуватися сніговий покрив, впевнена Світлана Краковська.

"За умови середнього рівня викидів він (сніговий покрив - УНІАН) зникне до середини століття. Це не означає, що в нас не буде снігопадів чи сильних снігопадів – найімовірніше, вони будуть у другій половині зими та в її кінці. Їх ніхто не скасовує. Це означає, що сніг не буде лежати на поверхні", - пояснила спеціаліст.

Нагадаємо, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років. Зокрема прогнозується, що можуть з'явитися нові звірі та рослини, при цьому звичні нам - пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

Автор: Катерина Лиманська