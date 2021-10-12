У Карпатах сьогодні з самого ранку йде сніг.

У Карпатах сьогодні від самого ранку йде сніг. Зокрема, перший сніг засипає гірськолижний курорт Буковель.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба курорту.

"Перший сніг покриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання", - йдеться в повідомленні.

Сніжить і на високогір'ї Карпат. За даними чорногорського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський зараз хмарно і туманно. Температура близько -1°, падає сніг.

Сніг йде і на самому високогірному гірськолижному курорті України Драгобраті.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, в Україну нагрянуть дощі. Сьогодні вони періодично йтимуть у західних та північних областях, а також торкнуться Вінницької області.

"У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг. Температура повітря особливо не зміниться: вночі від 3 морозу до 4 тепла, на високогір'ї до 5 морозу", - повідомила вона.

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Автор: Катерина Лиманська