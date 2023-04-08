Потепління в столиці очікується не раніше середини квітня.

По всій Україні за прогнозом сьогодні грози, град і шквали вітру. Негода вже дісталася до української столиці.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, поки в одних районах яскраво світить сонце, в інших гримить грім. Подекуди взагалі йде град.

На відео, якими кияни діляться в соцмережах, можна побачити доволі великі крижані ядра – розміром з горошину.

Відео дня

За прогнозами Укргідрометцентру, ймовірність грози в столиці і області буде зберігатися до кінця дня. Оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Погода в Києві-прогнози

Як повідомляв Погода УНІАН, 9 квітня у багатьох регіонах України оголосили штормове попередження через туман. Києва та області в цьому списку немає, але тут також очікується похмура погода з дощами і грозами.

Відомий синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що найближчими днями в Києві буде не дуже тепла погода з періодичними дощами, потепління в столиці очікується не раніше середини квітня.

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