Дощ йшов усього кілька годин, а оговтатися місцеві не можуть й досі.

Грузинське місто Батумі накрила потужна злива.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дощ йшов усього кілька годин, а оговтатися місцеві не можуть й досі. Рятувальникам довелося виїжджати на виклики щонайменше півсотні разів.

На кадрах очевидців видно, що вулиці там перетворилися на потоки брудної води, у яких плавають машини. Подекуди повністю затопило перші поверхи осель та торгових центрів. А шокованим людям доводиться пересуватися по пояс у воді.

Проте знайшлися і ті, хто від негоди встиг отримати задоволення – одні каталися на саморобних плотах, інші плавали у багнюці, наче у басейні.

Читайте такожУ Франції випала двомісячна норма опадів, почалися повені (фото, відео)

Нагадаємо, у липні вулиці Батумі вже затоплювали проливні дощі. Тоді на деяких вулицях вода заповнила перші поверхи житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини й пекарні, облаштовані в напівпідвальних приміщеннях.

Злива затопила й відкриту будівлю Батумської республіканської лікарні. У цокольному поверсі будівлі, де приймають і лікують ковід-інфікованих хворих, довгий час була вода.

Тоді через сильні дощі місцева Річка Інгурі вийшла з берегів. Найбільше постраждав Регіон Сванетія. Там затопило кілька сіл, було зруйновано дороги, пошкоджено кілька мостів.

Автор: Віолетта Орлова