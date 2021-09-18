Раніше одеситів попереджали про погіршення погоди в місті 18 вересня.

У суботу, 18 вересня, Одесу накрила потужна злива. Вода затопила вулиці і серйозно ускладнила рух транспорту.

Водії автомобілів просто пливуть по дорогах і діляться відео в соцмережах. Складна ситуація в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського. У центрі Одеси води менше.

До слова, пішоходів на вулицях мало. Ймовірно, більшість людей вирішила провести вихідний вдома, коли за вікном такі дощі.

Працівники комунальних служб працюють посилено.

Одесити скаржаться на затримку громадського транспорту і своєрідний "дощовий душ" прям в салоні маршрутки:

"У 242 маршрутці по 10 грн тече стеля прямо людям на голову. Дорогу Одеса-Миколаїв накрило потужною зливою, рух ускладнений", - розповідають очевидці.

Прогноз погоди в Одесі

Сильну зливу прогнозують в Одеській області протягом усього дня. Крім того, буде сильний вітер. Тому рятувальники оголосили штормове попередження.

Раніше в прес-службі Одеської міської ради попереджали про погіршення погоди в місті 18 вересня. Місцева влада перевела комунальні служби в режим роботи 24/7 з метою ефективного усунення наслідків негоди.

Також одеситів просили обмежити пересування і поїздки по місту. Жителів просили не залишати свої автомобілі під деревами і лініями електропередач. Через дощ і сильний вітер можливі падіння гілок з дерев і кабелів.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за даними Укргідрометцентру 19 вересня територія України продовжить перебувати в полі зниженого тиску і під дією атмосферного фронту, тому завтра небо буде вкрите хмарами, дощі продовжаться, температура повітря відчутно знизиться.

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Автор: Вікторія Гордієнко