В країні почалася повінь.

В Батумі проливні дощі затопили вулиці і перші поверхи будівель.

Про це повідомляє Інформаційний портал "Новини-Грузія".

Як повідомляється, в місті порушено рух транспорту.

На деяких вулицях вода заповнила перші поверхи житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини й пекарні, облаштовані в напівпідвальних приміщеннях.

На цей час ведуться роботи з відкачування води з приміщень, очищаються дренажні канали.

За інформацією місцевих ЗМІ, злива затопила й відкриту нещодавно будівлю Батумської республіканської лікарні. У цокольному поверсі будівлі, де приймають і лікують ковід-інфікованих хворих, досі стоїть вода.

За даними ТСН, через сильні дощі місцева Річка Інгурі вийшла з берегів.

Найбільше страждає Регіон Сванетія. Там затопило кілька сіл, руйнуються дороги. Пошкоджено кілька мостів.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом в Батумі також очікується сильний дощ і вітер.

Як повідомляв Погода УНІАН, на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки. Жертвами стихії вже стали дві людини. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Тільки в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.

Паводки і повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.

Автор: Катерина Лиманська