В Батумі проливні дощі затопили вулиці і перші поверхи будівель.
Про це повідомляє Інформаційний портал "Новини-Грузія".
Як повідомляється, в місті порушено рух транспорту.
На деяких вулицях вода заповнила перші поверхи житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини й пекарні, облаштовані в напівпідвальних приміщеннях.
На цей час ведуться роботи з відкачування води з приміщень, очищаються дренажні канали.
За інформацією місцевих ЗМІ, злива затопила й відкриту нещодавно будівлю Батумської республіканської лікарні. У цокольному поверсі будівлі, де приймають і лікують ковід-інфікованих хворих, досі стоїть вода.
За даними ТСН, через сильні дощі місцева Річка Інгурі вийшла з берегів.
Найбільше страждає Регіон Сванетія. Там затопило кілька сіл, руйнуються дороги. Пошкоджено кілька мостів.
За прогнозами синоптиків, найближчим часом в Батумі також очікується сильний дощ і вітер.
Повінь в Коста-Ріці
Як повідомляв Погода УНІАН, на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки. Жертвами стихії вже стали дві людини. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Тільки в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.
Паводки і повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.