Вночі температура подекуди опустилася до -16°.

Харківщину накрили люті морози. Там вночі температура подекуди опустилася до -16°.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, у Харкові вже відкрили 5 пунктів обігріву та організували виїзну допомогу для водіїв, чиї автівки зламалися в дорозі.

Тим часом у Харківській області від морозів вже постраждали двоє осіб. Їх з обмороженнями забрала "швидка".

Читайте такожЯк захиститися від морозів: поради від українських полярників (інфографіка)

У Гідрометцентрі повідомили, що сьогодні температура в місті очікується на 8-9 градусів нижче норми.

За прогнозом, вже завтра тріскучі морози на Харківщині слабшатимуть. Очікується до -10°.

Раніше повідомлялося, що, за словами синоптика Наталки Діденко, з 24 грудня Україну чекає істотна зміна повітряних мас. Синоптик пояснила, що циклон з північної Атлантики та його атмосферні фронти принесуть до нас опади, штормовий вітер та потепління.

Вас також можуть зацікавити новини: