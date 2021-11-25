У країні достроково приступили до лижного сезону, хоча курорти ще закриті.

Сніговий шторм накрив північ Іспанії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дороги в регіоні засипані снігом, їх розчищає спецтехніка. Місцями температура опустилася до -11°.

Як повідомляється, найближчими днями в Іспанії обіцяють потепління, яке принесе зливи та навіть повені. Проте вже зараз в горах відкрили лижний сезон. Перші щасливі відпочивальники вже з'явилися на трасах, хоча місцеві курорти ще закриті.

Як повідомляв УНІАН, напередодні сильний град накрив іспанське місто Аліканте.

Згідно з даними метеорологів, всього за 25 хвилин випала історична кількість граду - 46 міліметрів.

Нагадаємо, раніше гігантський град обрушився на Квінсленд в Австралії. Ймовірно, це найбільший град зі спостережуваних в Австралії з моменту початку реєстрації рекордів.

Тоді найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.

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Автор: Катерина Лиманська