Зима вже почалася: високогір'я Карпат замело снігом, температура опустилася до -10°
Через снігопад у горах обмежена видимість.
Сьогодні, 30 листопада, на високогір'ї Карпат зафіксували справжні зимові морози. Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом, температура сягнула -10°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний на своїй сторінці у Facebook.
Сильний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди (відео)
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°", - йдеться у повідомленні.
Заметіль на заході України
На вихідних західні регіони України засипало снігом.
Сніг випав у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.
Соцмережі моментально зарясніли знімками зимової казки.
Так, у суботу перший сніг випав в Ужгороді.
Погода в Україні на тиждень 30 листопада - 6 грудня: дані Погоди УНІАН
Цього тижня в Україні спочатку очікується похолодання з денною температурою до -2°, а потім потепління до +10°. У перший день зими мокрий сніг пройде на Одещині та Черкащині. Весь тиждень місцями йтимуть дощі, у четверг у чотирьох областях - сніг. У неділю практично по всій країні очікується сонячна погода.
У вівторок, в перший день зими, мокрий сніг очікується тільки на Одещині та Черкащині. У західних областях - сонячно, похмуро буде на півдні і в центрі України, на решті території - мінлива хмарність. Температурний мінімум вдень: 0°.
- Вінниця+1°... -4°
- Дніпро+6°... +1°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+2°... -6°
- Київ+1°... -3°
- Кропивницький+2°... -2°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк+1°... -4°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+3°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+14°... +1°
- Суми+4°... +1°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+2°... -5°