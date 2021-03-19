У Києві різко погіршилася погода і почався снігопад (фоторепортаж)

08:54, 19 березня 2021
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Згідно з прогнозом, снігопад буде короткочасним.

Сьогодні вранці, 19 березня, в Києві різко погіршилася погода і пішов сніг.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Сьогодні в Україні буде хмарно, у двох областях піде сніг (карта)

Згідно з прогнозом погоди, сніг перейде в дощ і закінчиться ближче до полудню.

Прогноз погоди в Києві 19 березня: дані погоди УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +4°.

Весь день у Києві буде хмарна погода без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.

Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.

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Автор: Олена Пилипчак

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