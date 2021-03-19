У Києві різко погіршилася погода і почався снігопад (фоторепортаж)
Згідно з прогнозом, снігопад буде короткочасним.
Сьогодні вранці, 19 березня, в Києві різко погіршилася погода і пішов сніг.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Сьогодні в Україні буде хмарно, у двох областях піде сніг (карта)
Згідно з прогнозом погоди, сніг перейде в дощ і закінчиться ближче до полудню.
Прогноз погоди в Києві 19 березня: дані погоди УНІАН
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +4°.
Весь день у Києві буде хмарна погода без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.
Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.
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Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+2 °
Мін./mакс. температура:-2° / +9°
Вологість:50 %
Тиск:750 мм
Вітер: 8.0 м/с
Ймовірність опадів:11 %
Схід:07:15
Захід19:20
Видимість:16 км
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