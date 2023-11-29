Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

Кількість загиблих від негоди, що вирувала в Україні нещодавно, зросла до 12 осіб. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його інформацією, ще 23 особи постраждало, серед них - 2 дитини.

Згідно з повідомленням, наразі на території держави ускладнених погодних умов немає. Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

З 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тис. транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 – діти.

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"Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка - Нова Одеса". Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області", - інформують в МВС.

На цей час відповідні підрозділи працюють у посиленому режимі, продовжують допомагати населенню і ліквідовують наслідки негоди.

Наслідки негоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на вчора було відомо, що через негоду в Україні загинули 10 людей - на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини, серед яких є діти - постраждали.

Найбільше постраждали від ускладнення погодних умов, що тривало кілька днів, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Київська, Полтавська та Черкаська області. Протягом кількох діб в Україні випадали опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Кількість опадів становила 0,3-46 мм, а на Миколаївщині та Одещині – місцями 51-87 мм. Циклон приніс у окремі області хуртовини, налипання мокрого снігу.

Вранці 27 листопада стало відомо, що зокрема в Одеській області через негоду постраждало 13 людей. Восьмеро звернулися по медичну допомогу з ознаками переохолодження, ще п’ятеро постраждали через падіння дерев.

Станом на 14:00 27 листопада проїзд на дорогах загального користування було забезпечено, але рух транспорту залишався перекритим на 12 автодорогах: у Миколаївській області таких вісім, в Одеській – три та у Кіровоградській – одна. Повідомлялось, що на той момент в країні знеструмлено 1 тис. 638 населених пунктів у 17 областях. Найбільше – на Київщині, Одещині та Миколаївщині.

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