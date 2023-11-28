Рятувальники розповіли про наслідки циклону, що супроводжувався зниженням температури, снігопадами та хуртовинами.

Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини, серед яких є діти - постраждали. Про це йдеться в оперативній інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків негоди.

"Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини", - інформують рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок негоди 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. З переметів усього відбуксовано 1530 транспортних засобів. Залишаються знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях.

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Згідно з повідомленням, в Одеській області через негоду загинули 5 людей, ще 15 - постраждали. За допомогою рятувальників було відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Зазначається, що на ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 - постраждали. Рятувальники відбуксували 144 автомобілі. У області на деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.

Як повідомляв УНІАН, протягом попередніх кількох діб в Україні випадали опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Кількість опадів становила 0,3-46 мм, а на Миколаївщині та Одещині – місцями 51-87 мм. Циклон приніс у окремі області хуртовини, налипання мокрого снігу.

Вранці 27 листопада стало відомо, що зокрема в Одеській області через негоду постраждало 13 людей. Восьмеро звернулися по медичну допомогу з ознаками переохолодження, ще п’ятеро постраждали через падіння дерев.

Станом на 14:00 27 листопада проїзд на дорогах загального користування було забезпечено, але рух транспорту залишався перекритим на 12 автодорогах: у Миколаївській області таких вісім, в Одеській – три та у Кіровоградській – одна. Повідомлялось, що на той момент в країні знеструмлено 1 тис. 638 населених пунктів у 17 областях. Найбільше – на Київщині, Одещині та Миколаївщині.

Відомий синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями до України прийдуть ще два циклони. За її даними, перший принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

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