Сніголавинна небезпека: туристів застерегли від походів на високогiр'я Івано-Франківщини
1 та 2 лютого сніголавинна небезпека різного рівня також зберігається на високогір'ї Закарпатської та Львівської областей.
Синоптики радять туристам утриматися від походів на високогiр'я Івано-Франківської області через сніголавинну небезпеку.
Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру у Facebook.
"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігається: 1-2 лютого - на високогiр'ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.
Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) 2 лютого утримається на високогiр'ї Закарпатської області, а низька сніголавинна небезпека (1 рівень) очікується 1 та 2 лютого у горах Львівської області.
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