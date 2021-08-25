За словами експерта, температура в країні підвищується через діяльність людини.

Літо в Україні ставатиме все спекотнішим, що зрештою може призвести до незворотних змін в екосистемах.

Про це в інтерв'ю виданню "Главред" розповіла кліматолог, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її даними, літо в Україні за останні 30 років стало на півтора градуси тепліше, ніж було в 1960-1990 роках.

"Наприклад, серпень 2021-го буде явно тепліше в порівнянні з останніми десятиліттями, які були найспекотнішими. Тому спека в серпні у нас переважатиме, хоча будуть і періоди більш прохолодної погоди. Немає методів, які дозволять спрогнозувати, якою буде температура. Можемо говорити тільки про те, що температура буде на 1-2 градуси вище, ніж в цілому температура за місяць в період 1991-2020 років", - сказала вона.

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За її словами, температура в Україні підвищується через діяльність людини.

"Зростання температури більшою мірою обумовлене антропогенним фактором, тобто людською діяльністю і викидами парникових газів. Якщо до цього фактору додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно вирости. До середини ХХІ століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття", - сказала кліматолог.

За словами експерта, коли температура підвищується на два градуси та вище, відбуваються незворотні зміни в екосистемах.

"Наприклад, в 2020 році середня річна температура була вище кліматичної норми на 2,8 градуса. І тоді у нас практично не було зими, не було снігового покриву, що в кінцевому підсумку призвело до проблем з водопостачанням. Спочатку у нас була велика посуха, а потім на західній Україні сталися великі повені. Пізніше - масштабні пожежі, які спостерігалися на тлі високої температури і дефіциту опадів. Всі ці процеси спостерігаються, коли температура повітря піднімається на 2 градуси і більше", - пояснила вона.

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Автор: Катерина Лиманська