Від затоплення постраждала вулиця Татарська.

Вчора та сьогодні, 18 та 19 травня, у Київ накрили сильні зливи. Такі погодні умови призвели до заторів.

До того ж, деякі вулиці повністю затопило. Наприклад, це сталося з вулицею Татарська, яку сильно залило дощем і вона перетворилася на маленьку річку.

Відповідне фото розмістили у Telegram-каналі Київ Оперативний.

"Нічого нового, просто вулиця Татарська після дощу", - йдеться у повідомленні.

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Затоплення Червонограду на Ковелю

Через рясну зливу затопило міста Червоноград (Львівщина) та Ковель (Волинь). Лити почало надвечір.

За словами місцевих, у воді опинилася більше половини вулиць. Кажуть, що все через засмічені стоки, і додають: так місто плаває щоразу після сильного дощу. Цього разу у воді заглохли понад десяток авто.

У Ковелі також відразу кілька вулиць перетворилися на ріки. На відео видно, як автівки ледве рухаються у суцільному потоці. За словами місцевих, вода подекуди сягала метра.

Затопило також тротуари і приватні обійстя. Синоптики обіцяють дощі і у наступні кілька днів.

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Автор: Олена Пилипчак