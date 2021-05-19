У воді заглохли понад десяток авто.

Через рясну зливу затопило міста Червоноград (Львівщина) та Ковель (Волинь). Лити почало надвечір.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами місцевих, у воді опинилася більше половини вулиць. Кажуть, що все через засмічені стоки, і додають: так місто плаває щоразу після сильного дощу. Цього разу у воді заглохли понад десяток авто.

Вражаюче відео підтоплення викладали у соцмережі.

У Ковелі також відразу кілька вулиць перетворилися на ріки. На відео видно, як автівки ледве рухаються у суцільному потоці. За словами місцевих, вода подекуди сягала метра.

Затопило також тротуари і приватні обійстя. Синоптики обіцяють дощі і у наступні кілька днів.

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Автор: Олена Пилипчак