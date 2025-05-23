Потужний землетрус, який спричинить це цунамі, можливий уже в найближчі 50 років.

Американські геологи б'ють на сполох: протягом наступних 50 років можливий потужний землетрус, що спричинить гігантське цунамі. Це мегацунамі буде здатне буквально змити з карти цілі міста та регіони на заході США.

Як пише Independent, під найбільшою загрозою перебувають Аляска, Гаваї, а також штати Вашингтон, Орегон і північ Каліфорнії. Вчені кажуть, що розлом Каскадія, що пролягає від північного острова Ванкувер до мису Мендосіно, залишається активним і потенційно небезпечним. Останній сильний землетрус тут стався понад 300 років тому - у 1700 році.

Згідно з новим дослідженням учених із Вірджинського політехнічного інституту, ймовірність землетрусу магнітудою 8,0 або вище в цьому районі становить приблизно 15% протягом найближчих 50 років. Така подія може спричинити мега-цунамі, хвилі якого досягнуть висоти до 1000 футів (близько 300 метрів - УНІАН).

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На відміну від звичайних цунамі, хвилі яких рідко перевищують кілька метрів, мега-цунамі - це екстремальні явища. Вони виникають раптово і без попередніх ознак. Вчені підкреслюють, що в разі такого землетрусу на підготовку та евакуацію практично не залишиться часу - все відбудеться протягом хвилин.

Мегацунамі 2023 року

У 2023 році в Гренландії сталося мегацунамі, яке змусило Землю вібрувати дев'ять днів.

Вчені встановили ,що на сході Гренландії обвалилася скеля заввишки понад кілометр. Порода впала у воду, спричинивши сильні коливання. Ці коливання вчені потім фіксували по всій планеті протягом дев'яти днів.

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