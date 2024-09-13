Цунамі сталося в Гренландії, а вібрація від нього дійшла аж до земної кори.

У вересні минулого року на сході Гренландії обвалилася гірська вершина заввишки 1,2 кілометра. Це призвело до сплеску води у фіорді, через що коливання дійшли аж до земної кори.

Як пише Sky News, дослідники виявили, що обвалення гірської вершини сталося через витончення льодовика біля підніжжя гори через зміну клімату.

Нове явище, що почалося над фіордом Діксон на сході Гренландії, повністю спантеличило вчених, каже співавтор дослідження доктор Стівен Хікс.

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"Це перший випадок, коли вихлюпування води було зафіксовано як коливання земної кори, що поширюються по всьому світу і тривають кілька днів", - сказав доктор Хікс.

Він пояснив, що сейсмометри можуть реєструвати різні джерела, що відбуваються на поверхні Землі. Однак ніколи раніше не реєстрували таку тривалу, глобально поширювану сейсмічну хвилю, що містить тільки одну частоту коливань.

"Наше дослідження дивовижним чином підкреслює складні взаємозв'язки між зміною клімату в атмосфері, дестабілізацією льодовикового льоду в кріосфері, рухом водойм у гідросфері та твердою корою Землі в літосфері", - кажуть учені.

Танення льодовиків може спричинити мегацунамі - що відомо

Учені-кліматологи спантеличені тим, що танення льодовиків у Гренландії, яке спричиняє масивні зсуви ґрунту, може призвести до появи мегацунамі заввишки понад 100 метрів.

"Очевидно, що відступ льодовиків, які раніше заповнювали цілі долини, і танення вічної мерзлоти призводять до збільшення зсувів. Зміна клімату прискорює танення льодовиків і, отже, може збільшити ризик мегацунамі", - кажуть учені.

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