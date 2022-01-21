До прибирання залучили надзвичайний військовий підрозділ Іспанії та сухопутну армію.

Евакуйовані мешканці острова Ла-Пальма (Іспанія), з групи Канарських островів, повертаються додому після масштабного виверження вулкана Кумбре-В'єха, що триває ще з вересня 2021 року.

Свої враження від наслідків НС розповів один з очевидців Сабіно Леал. Чоловік провів кореспондентів Reuters своїм обійстям. Постраждали як будинок, так і транспорт.

Іспанцям доводиться фактично відкопувати предмети домашнього вжитку й розчищати прибудинкові території від попелу.

До прибирання залучили надзвичайний військовий підрозділ Іспанії та сухопутну армію.

Як писав УНІАН, за словами співробітників Служби порятунку, деякі потоки лави досягли висоти 40 метрів.

Потоки розплавленої породи з вулкана Кумбре-В'єха призвели до евакуації близько 7500 осіб.

ЗМІ писали, що лава покрила понад 970 га сільськогосподарських угідь, спустошивши понад 742 гектарів землі та зруйнували майже 2000 будівель.

Кумбре-В'єха почав вивергатися ще 19 вересня – уперше за останні 50 років. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис. осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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