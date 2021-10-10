Обсяги магми, температура якої сягає 1240 градусів за Цельсієм, були за розміром у триповерховий будинок.

На іспанському острові Ла-Пальма сьогодні зафіксовано 21 підземний поштовх максимальною магнітудою в 3,8.

Після нової серії землетрусів острів накривають потоки розжареної лави з вулкана Кумбре В'єха, виверження на якому почалося 19 вересня, повідомляє DW.

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Обсяги магми, температура якої сягає 1240 градусів за Цельсієм, були за розміром у триповерховий будинок.

Експерти прогнозують нове виверження Кумбре В'єха. В горі утворилися нові щілини, з яких витікає лава і прямує до океану.

Водночас на острові тривають землетруси, що також свідчить про продовження вулканічної активності.

Як повідомлялося, 19 вересня на острові Ла-Пальма, що належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження Кумбре В'єха. Тривалий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис. людей фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося понад тисячу підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

Автор: Тамара Отовська