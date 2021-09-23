Сьогодні вранці в Україні стався сильний землетрус магнітудою 4,3.
Про це у Facebook повідомляє Головний центр спеціального контролю.
"Сьогодні о 06:17:57 засобами Головного центру зареєстровано відчутний землетрус на території України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, землетрус стався у Тернопільській області. його магнітуда склала 4,3, а розрахункова інтенсивність - 5 балів.
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За повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані близько 100 кілометрів.
"У Франківську прокинувся від шуму в шафі з посудом", - розповів один з очевидців.
Землетруси в Україні
Як повідомляв Погода УНІАН, 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 зафіксував селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.
"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", - повідомили тоді рятувальники.
А вже за кілька днів, 8 червня, на Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за тиждень. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.
Також 8 вересня у Закарпатській області стався землетрус, магнітуда його склала 2,5.
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