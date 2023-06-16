Жертвами стихії, за даними ЗМІ, вже стали три людини.

В американському штаті Техас одне з місто накрили відразу три торнадо, що призвело до загибелі людей. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, більша частина міста Перрітон залишилася в руїнах. На даний момент аварійні бригади шукають тих, хто вижив.

Місцева влада поки не може назвати точну кількість загиблих, проте ЗМІ повідомляють про мінімум три жертви. Ще десятки людей отримали травми різного ступеня тяжкості: від простих саден до колапсу легенів.

Повідомляється, що після себе торнадо залишили будинки, буквально розірвані на частини.

За даними The Watchers, негода також вирувала і в інших штатах. Серія сильних ураганів пронеслася по півдню США, в результаті чого понад 150 тисяч жителів залишилися без електрики. Шторми принесли з собою гігантський град розміром з тенісний м'яч.

Місцева влада повідомляє про численні зруйновані будинки, зірвані дахи і вирвані з коренем дерева. Прогнозується, що сувора погода збережеться.

Торнадо в Києві

На початку червня в Києві помітили унікальне явище - водяний смерч. Очевидці зняли торнадо на озері Вербне на Оболоні недалеко від парку "Наталка".

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