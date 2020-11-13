Без снігу, але з дощами: синоптики поділилися прогнозом на зиму в Україні
Синоптики прогнозують безсніжну зиму, проте не виключають ймовірність дощів.
Дощі або сніги випадають локально, і в цьому випадку краще стежити за тижневими прогнозами синоптиків. Але, швидше за все, взимку в Україні збережеться посушлива погода.
Прогнозувати ймовірність опадів на місяць або кілька вперед дуже складно, сказала в коментарі "Апострофу" завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
Погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень - синоптики
"На більшій частині території України найімовірніше триватиме посуха, хоча не виключено, що в окремих регіонах опади можуть випадати в достатній кількості", – сказала Балабух.
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко прогнозує безсніжну зиму, проте не виключає, що в зимовий період будуть дощі. І це не найгірший варіант, каже синоптик, так як Україна зараз страждає від посухи.
Аномально тепла зима в Україні: прогноз синоптиків
У синоптиків є всі підстави очікувати, що зима 2020/2021 років буде аномально теплою.
За словами завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, як і минулого року у нас переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які приноситимуть теплу і суху повітряну масу.
"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, буде переважати більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – пояснює кліматолог.
Однак навряд чи прийдешня зима буде тепліше попередньої, але в середньому температура буде вище на 2 градуси, говорить Балабух.
Разом з тим, вчена повідомила, що даний рік вже конкурує з 2016, який був найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень.
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