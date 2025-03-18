Під впливом явища опиняться Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

На Україну насувається пилова буря. Потужний вітер, який спостерігається з ночі, видув верхній шар ґрунту та спричинив підняття великої кількості пилу й піщинок у повітря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. За даними синоптиків, з ночі в Україні спостерігається посилення вітру північних напрямків, який у першій половині дня досяг небезпечного рівня — понад 15 м/с.

"Небезпечна швидкість вітру спричинила видування верхнього сухого шару ґрунту та підняття великої кількості пилу й піщинок у повітря. На супутникових знімках зона активного пилового підйому позначена рожевим кольором. Потік повітря з пиловими частинками поступово переміщується у південному напрямку в бік Чорного моря. Під впливом явища опиняться Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області", – наголошується у повідомленні.

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Наявність значної концентрації пилу в атмосферному повітрі може призводити до погіршення видимості на дорогах, а також спричиняти дискомфорт для людей із захворюваннями дихальної системи.

Очікується, що до кінця доби швидкість вітру поступово знижуватиметься, а разом із цим відбуватиметься осідання пилових частинок. Проте у найближчі години на зазначених територіях варто дотримуватися заходів безпеки.

Населенню рекомендують вжити таких заходів:

уникати перебування на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями органів дихання;

зачинити вікна та двері у приміщеннях;

використовувати маски, респіратори або змочені марлеві пов’язки для захисту органів дихання;

людям із підвищеною чутливістю до забрудненого повітря (алергікам, астматикам) треба підвищити споживання рідини та уникати фізичних навантажень.

"Водіям слід бути особливо уважними на дорогах через можливе погіршення видимості", – попереджають синоптики.

Погода в Україні

Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 18 березня, протягом доби спостерігаються пориви північного вітру 15-20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголошено й для Одеської області – тут також очікуються сильні пориви вітру. Через негоду синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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