У суботу погода у країні погіршиться.

У ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У суботу, 8 травня, в Україні очікуються дощі та грози. Можливий сильний північно-західний вітер часом із штормовими поривами до 15-20 м/с.

На заході, півночі та у центрі - похолодання до +9°...+13°. На півдні, у Дніпропетровській області та на сході +14°...+19°, на Луганщині до +22°.

У неділю, 9 травня, практично повсюди в Україні світитиме сонце, на крайньому сході можливий дощ. Сильний вітер втримається на Лівобережжі.

"На сході температура знизиться, але на заході та півночі почне підвищуватися. Загалом температурна картинка вирівняється, очікується вдень в Україні +13°...+18°, на Закарпатті до +20°...+22°", - каже синоптик.

У Києві в суботу очікується дощ, сильний вітер та низька температура повітря, +10°...+12°. У неділю світитиме сонце, вітер вдень стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +13°...+15°.

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Автор: Олена Пилипчак