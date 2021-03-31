На Закарпатті розцвіли весняні крокуси (фото)

20:19, 31 березня 2021
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Поляна, що усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.

фото Юрій Радивілов, Facebook
фото Юрій Радивілов, Facebook

У Закарпатській області розцвіли весняні крокуси.

Жителі Вашингтону не всиділи вдома у пік цвітіння сакури (фоторепортаж, відео)

Поляна, усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.

Знімки в Facebook опублікував місцевий екскурсовод Юрій Радивілов.

Зазначимо, що в Україні перші крокуси помітили на Закарпатті ще на початку березня.
Крокус (також відомий як шафран) - багаторічна рослина, яка може цвісти навесні або восени, залежно від виду. Висушені рильця одного з видів квіток використовуються в кулінарії як пряність.

фото Юрій Радивілов, Facebook
фото Юрій Радивілов, Facebook
фото Юрій Радивілов, Facebook
фото Юрій Радивілов, Facebook
фото Юрій Радивілов, Facebook
фото Юрій Радивілов, Facebook

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: ЗакарпаттяфотоквітиНовини Закарпаття
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