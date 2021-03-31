На Закарпатті розцвіли весняні крокуси (фото)

Поляна, що усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.

фото Юрій Радивілов, Facebook

У Закарпатській області розцвіли весняні крокуси.

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Поляна, усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.

Знімки в Facebook опублікував місцевий екскурсовод Юрій Радивілов.

Зазначимо, що в Україні перші крокуси помітили на Закарпатті ще на початку березня.

Крокус (також відомий як шафран) - багаторічна рослина, яка може цвісти навесні або восени, залежно від виду. Висушені рильця одного з видів квіток використовуються в кулінарії як пряність.

фото Юрій Радивілов, Facebook

фото Юрій Радивілов, Facebook

фото Юрій Радивілов, Facebook

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