Поки Україну і після 8 березня продовжує замітати снігом, в Європі вже на повну цвітуть крокуси.
Яскравими фото в своїх Instagram активно діляться користувачі з Англії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини та інших країн.
В Україні ж ці весняні квіти тільки починають з'являтися в дикій природі. Так, близько тижня тому перші крокуси помітили на Закарпатті.
Зокрема, фото крокусів з дендробарку "Березинка" біля Мукачева на своїй сторінці в Facebook опублікував місцевий фотограф Олександр Радиш.
Інші квіткові фоторепортажі з усього світу
- Знаменитий "Синій ліс" у Бельгії вкрився чарівним килимом з дзвіночків (фоторепортаж)
- Немов картини імпресіоністів: в Італії дикі польові квіти "намалювали" дивовижні візерунки (фоторепортаж)
- Поспішайте побачити: у київському ботсаду в повному розпалі сезон цвітіння азалій (фоторепортаж)
- Кияни облюбували оранжерею столичного ботсаду: чим дивує місцевий орхідаріум (фоторепортаж)
- Тропіки посеред міста: як потрапити в оранжерею столичного ботсаду Фоміна (фоторепортаж)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.