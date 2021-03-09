В Україні перші крокуси помітили на Закарпатті близька тижня тому, однак до масового цвітіння ще далеко.

Поки Україну і після 8 березня продовжує замітати снігом, в Європі вже на повну цвітуть крокуси.

Яскравими фото в своїх Instagram активно діляться користувачі з Англії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини та інших країн.

В Україні ж ці весняні квіти тільки починають з'являтися в дикій природі. Так, близько тижня тому перші крокуси помітили на Закарпатті.

Зокрема, фото крокусів з дендробарку "Березинка" біля Мукачева на своїй сторінці в Facebook опублікував місцевий фотограф Олександр Радиш.

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Автор: Марина Григоренко