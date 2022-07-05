На території частини обласного центру був град, дізналися журналісти.

У вівторок, 5 липня, у Львові була злива та гроза, через негоду низка вулиць стали схожі на річки, і не курсувала частина електротранспорту.

У Львові негода розпочалася приблизно о 17:00, повідомляє ТСН.ua з посиланням на відомості кореспондента.

За його даними, у частині обласного центру та у передмісті був град.

Машини плавали на кільці вул. Хмельницького - вул. Липинського, йдеться у Telegram-каналі "Львівський дощ". На каналі також зазначається, що на вул. Джерельній били "джерела".

"…Вулиці Сахарова та Горбачевського знову затопило. Трамваї зупинились", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня у Києві був погодний апокаліпсис - йшов сильний дощ, місцями - град, у кількох районах затопило дороги й магазини, через сильний вітер були повалені дерева. Окрім того, в столиці України блискавка влучила в будинок.

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