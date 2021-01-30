Через негоду обмеження руху вантажівок залишилося тільки в Одеській області

16:59, 30 січня 2021
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У Миколаївській області знято обмеження руху великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Рятувальники продовжують розчищення дорожнього полотна \ фото УНІАН
Рятувальники продовжують розчищення дорожнього полотна \ фото УНІАН

Через негоду обмеження руху великовагових вантажівок залишилося тільки в Одеській області.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 182 населених пунктиПро це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів у Одеській області на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган», - йдеться у повідомленні.

У Миколаївській області знято обмеження руху великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Рятувальники продовжують розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги в напрямку від Одеської області до села Геннівка. Всього пройдено та розчищено від снігу 70 км дорожнього полотна.

До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 200 осіб та 950 одиниць техніки.

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.

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Автор: Тамара Отовська

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Теги: негода в Україніновини Одещини
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